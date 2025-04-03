Як змінився офіційний курс злотого
3 квітня офіційний курс злотого в Україні сягнув 10,68 гривні (+3 копійок, порівняно з 2 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках
Дані "Мінфіну" демонструють, що курс злотого дещо зріс:
- середній курс купівлі злотого у банку 3 квітня сягнув – 10,33 гривні за злотий (+5 копійок), продажу – 10,98 (+ 5 копійок);
- а от в обмінниках середній курс покупки купівлі – 10,66 гривні за злотий (+1 копійка), продажу – 10,80 (без змін).
Яку суму потрібно витратити на покупку 100 злотих сьогодні
- аби купити 100 злотих у банку сьогодні необхідно витратити орієнтовно – 1 098 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику доведеться витратити приблизно – 1 080 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих 3 квітня
- при здачі 100 злотих у банку сьогодні можна отримати приблизно – 1 033 гривні;
- а от, якщо обмінювати 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 066 гривні.
Зверніть увагу! Курс залежить від установи, де відбувається обмін.