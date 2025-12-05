Війна, світло і політика: що найбільше тисне на гривню та чи є підстави для паніки

Наступного тижня докорінних змін на валютному ринку не очікується. Однак чимало внутрішніх і зовнішніх факторів тиснутимуть на курсові показники.

Які основні важелі тиску на валютний ринок?

Ситуація в енергетиці прямо впливатиме не тільки на економіку країни, а й на морально-психологічний стан українців. Оскільки будь-який дискомфорт громадяни сприймають з пересторогою щодо валютного ринку, то частина з них спробує вкласти свої кошти в стійкі та стабільні валюти, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Знову-таки перебої зі світлом можуть стати тригером до збільшення споживчих цін, адже відсутність стабільності в роботі бізнесу веде до прямої та опосередкованої втрати частини прибутку, а в деяких ситуаціях може поставити руба питання виживання.

Тако, за словами банкіра, на курсові показники тиснутиме світова політична та економічна кон’юнктура щодо завершення війни в Україні. Зокрема, мова про обсяги отримуваної фінансової допомоги на 2026 рік.

У попередні роки в цей час питання фінансової допомоги на наступний рік було майже розв’язаним.

Проте цьогоріч наявність "прогалин" в міжнародній допомозі може суттєво впливати на державний бюджет, покриття видатків якого може бути суттєво ускладненим.

Значно впливають на валютний ринок і внутрішньополітичні процеси.

Будь-які внутрішні скандали стають "кайданками" для суспільства. Це може викликати вірус фрустрації не лише до влади, а й до ситуації на фронті. Не забуваймо: Україна втомлена від війни,

– зауважив Лєсовий.

Ще один важіль тиску – події на фронті та здатність протистояти ворогу. Експерт наголошує, що цей фактор є базовим порівняно з усіма іншими.

Яка протидія цим факторам тиску?

Лєсовий зазначає, що усі ці чинники тиснуть на валютний ринок неоднорідно. Протидіяти їм потрібно за допомогою ефективних "технічних" кроків від НБУ із забезпечення міцності гривні, зниження інфляції та задоволення попиту.

Під час війни роль Нацбанку є головною, який наразі має вдосталь можливостей для втримання валютного ринку від будь-яких катаклізмів,

– підкреслив банкір.

Серед цих механізмів виділяються наступні:

Монетарна політика, спрямована на підтримку гривні. Адже міцна гривня, за словами експерта, може втримати ціни "на прив’язі".

Реалізація режиму "керованої гнучкості": через валютні інтервенції відбуватиметься максимальне насичення попиту, а відтак зникне "першопричина" для зростання вартості долара та євро. Якщо збережеться баланс попиту і пропозиції, курсові зміни будуть мінімальними.

Активний розвиток гривневих депозитів. Оскільки популярність гривневих депозитів означає насамперед зменшення попиту на валюту.

Тобто Нацбанк має у своєму арсеналі достатньо інструментів, щоб запобігти неконтрольованим та хаотичним процесам.

Відтак варто очікувати, що наступного тижня курсові зміни не матимуть загрозливого характеру всі коливання будуть в межах "системи" валютних змін режиму "керованої гнучкості",

– спрогнозував Лєсовий.

Варто знати! За оцінками банкіра, наступного тижня обсяг інтервенцій НБУ сумарно навряд чи перевищить 800 мільйонів доларів, що буде цілком прийнятним у цей час.

Які загальні характеристики ринку з 8 по 14 грудня?

Коридори валютних коливань : 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).

: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі : комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0,1 – -0,15 гривні.

0,1 – -0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! Офіційний курс долара США 4 грудня торгувався по 42,20 гривні. Ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 3 грудня. Офіційний курс євро становив 49,22 гривні – ціна виросла на 4 копійки, за даними НБУ.

Який курс буде перед Новим Роком?