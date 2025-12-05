Война, свет и политика: что больше всего давит на гривну и есть ли основания для паники

На следующей неделе коренных изменений на валютном рынке не ожидается. Однако немало внутренних и внешних факторов будут давить на курсовые показатели.

Какие основные рычаги давления на валютный рынок?

Ситуация в энергетике прямо будет влиять не только на экономику страны, но и на морально-психологическое состояние украинцев. Поскольку любой дискомфорт граждане воспринимают с опаской относительно валютного рынка, то часть из них попытается вложить свои средства в устойчивые и стабильные валюты, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Опять-таки перебои со светом могут стать триггером к увеличению потребительских цен, ведь отсутствие стабильности в работе бизнеса ведет к прямой и косвенной потере части прибыли, а в некоторых ситуациях может поставить ребром вопрос выживания.

Так, по словам банкира, на курсовые показатели будет давить мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны в Украине. В частности, речь об объемах получаемой финансовой помощи на 2026 год.

В предыдущие годы в это время вопрос финансовой помощи на следующий год был почти решен.

Однако в этом году наличие "пробелов" в международной помощи может существенно влиять на государственный бюджет, покрытие расходов которого может быть существенно затруднено.

Значительно влияют на валютный рынок и внутриполитические процессы.

Любые внутренние скандалы становятся "наручниками" для общества. Это может вызвать вирус фрустрации не только к власти, но и к ситуации на фронте. Не забывайте: Украина устала от войны,

– отметил Лесовой.

Еще один рычаг давления – события на фронте и способность противостоять врагу. Эксперт отмечает, что этот фактор является базовым по сравнению со всеми остальными.

Какое противодействие этим факторам давления?

Лесовой отмечает, что все эти факторы давят на валютный рынок неоднородно. Противодействовать им нужно с помощью эффективных "технических" шагов от НБУ по обеспечению прочности гривны, снижение инфляции и удовлетворения спроса.

Во время войны роль Нацбанка является главной, который сейчас имеет достаточно возможностей для удержания валютного рынка от любых катаклизмов,

– подчеркнул банкир.

Среди этих механизмов выделяются следующие:

Монетарная политика, направлена на поддержку гривны. Ведь крепкая гривна, по словам эксперта, может удержать цены "на привязи".

Реализация режима "управляемой гибкости": через валютные интервенции будет происходить максимальное насыщение спроса, а затем исчезнет "первопричина" для роста стоимости доллара и евро. Если сохранится баланс спроса и предложения, курсовые изменения будут минимальными.

Активное развитие гривневых депозитов. Поскольку популярность гривневых депозитов означает прежде всего уменьшение спроса на валюту.

То есть Нацбанк имеет в своем арсенале достаточно инструментов, чтобы предотвратить неконтролируемые и хаотичные процессы.

Поэтому стоит ожидать, что на следующей неделе курсовые изменения не будут иметь угрожающего характера все колебания будут в пределах "системы" валютных изменений режима "управляемой гибкости",

– спрогнозировал Лесовой.

Стоит знать! По оценкам банкира, на следующей неделе объем интервенций НБУ суммарно вряд ли превысит 800 миллионов долларов, что будет вполне приемлемым в это время.

Какие общие характеристики рынка с 8 по 14 декабря?

Коридоры валютных колебаний : 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро (на наличном рынке).

: 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания : межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

: комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – -0,15 гривны.

0,1 – -0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! Официальный курс доллара США 4 декабря торговался по 42,20 гривны. Цена американской валюты упала на 13 копеек против 3 декабря. Официальный курс евро составлял 49,22 гривны – цена выросла на 4 копейки, по данным НБУ.

Какой курс будет перед Новым Годом?