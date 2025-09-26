Ситуація на валютному ринку наступного тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, навряд чи істотно зміниться. НБУ утримуватиме баланс між попитом та пропозицією валют.

Яким буде курс валют?

Перетин вересня та жовтня до певної міри можна вважати “заколисливим”, розповів у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

За його словами, офіційний курс долара перебуватиме в межах липня-серпня та залишатиметься на 1,2-1,9% нижчим за стартовий курс на початок 2025 року, який був на рівні 42,02 гривні.

Курс євро, попри більш помітні коливання, все ж зберігатиметься на рівні, який відповідатиме світовим котуванням пари долар-євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ До слова: після того, як Європейський центробанк зберіг ставку рефінансування на рівні 2,15%, а Федеральний резерв знизив базову ставку на 0,25% – до 4-4,25%, очікується, що співвідношення долара до євро, після кількаденної курсової "хитавиці", все ж залишиться в межах 1,15-1,18. Тобто в глобальному сенсі курс євро в Україні перебуватиме поки що в межах 48-49 грн.

Головним гравцем на валютному ринку України, як зазначає банкір, і надалі залишатиметься НБУ.

Фактично це гарантує утримання балансу між попитом і пропозицією.

Відтак українці можуть розраховувати, що обсяг валютних інтервенцій, який має наситити попит, не перевищить 800 мільйонів доларів на тиждень.

Крім того, в Україні зберігається сприятливе інфляційне тло: попри те, що статистичні дані ще не оголошені, але цілком можливо, що у вересні інфляція в річному вимірі може продемонструвати подальше зниження до 12,5%. Тобто вже протягом 4 місяців інфляція в країні у відношенні рік до року скоротиться майже на 3,5%,

– прогнозує Лєсовий.

Банкір припускає, що через сезонне зниження деяких продовольчих товарів, зокрема, городини та фруктів, у місячному вимірі інфляція за підсумками вересня буде майже нульовою.

Загальні характеристики валютного ринку з 29 вересня по 5 жовтня будуть такими:

Коридори валютних коливань складуть 41,25-41,65 гривні за долар та 47,5-49 гривні за євро на міжбанку й 41,2-41,5 гривні за долар та 48-49,5 гривні за євро на готівковому ринку.

складуть 41,25-41,65 гривні за долар та 47,5-49 гривні за євро на міжбанку й 41,2-41,5 гривні за долар та 48-49,5 гривні за євро на готівковому ринку. Поточні, тобто щоденні, курсові коливання становитимуть до 0,05-0,15 гривні на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комбанку та до 0,3 грн в обмінних пунктах.

становитимуть до 0,05-0,15 гривні на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комбанку та до 0,3 грн в обмінних пунктах. Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку складе до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, у комерційних банках – до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро, в обмінних пунктах – до 0,6-1 гривні на 1 долар та до 1-1,3 гривні на 1 євро.

на міжбанку складе до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, у комерційних банках – до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро, в обмінних пунктах – до 0,6-1 гривні на 1 долар та до 1-1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі буде такою: комбанки – 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар та 0,5-0,7 за 1 євро.

буде такою: комбанки – 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар та 0,5-0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу становитиме у комбанках 0,1-0,2 гривні за 1 долар, 0,2-0,3 гривні за 1 євро, в обмінних пунктах – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

становитиме у комбанках 0,1-0,2 гривні за 1 долар, 0,2-0,3 гривні за 1 євро, в обмінних пунктах – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде 0,1-0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку буде 0,1-0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня очікуються до 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Таким чином, ситуація на валютному ринку залишається в "стандартних", оптимальних кондиціях, оскільки панує відносний спокій, що значно посилює вагу гривні. додає банкір.

Важливо! За даними НБУ, офіційний курс долара США на 26 вересня встановлений на рівні 41,49 гривні, що на 8 копійок вище порівняно з учора. Курс євро становить 48,71 гривні, піднявшись на 6 копійок за той самий період.

Від чого залежатиме курс долара та євро?