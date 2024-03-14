Зростання курсу долара: чому валюта коливатиметься частіше

В кінці березня на валютному ринку збережеться головний тренд останнього півріччя. Часті зміни валютних курсів відбуватимуться, однак, без істотних ривків.

Як зміниться валютний ринок після 20 березня

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що протягом наступного тижня на валютному ринку не варто чекати якихось глобальних зрушень. Курсоутворення, на його думку, базуватиметься перш за все на рівні попиту.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові коливання будуть "природними": валютні зміни не матимуть руйнівних наслідків для ринку.

Основними ознаками валютного ринку у цей період Лєсовий вважає:

на міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень;

готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.

Яким буде курс в кінці березня

На думку банкіра різниця між курсами міжбанку і готівкового курсу наразі є мінімально можливою. Коридори курсових коливань, вірогідно, будуть такі:

міжбанк: 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;

готівковий ринок: 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

При цьому щоденні курсові зміни не перевищать:

міжбанк: до 0,1 – 0,2 гривні;

готівковий ринок: у банках до 0,3 гривні, в обмінних пунктах до 0,5 гривні.

Подальше зменшення різниці між курсами міжбанку і готівкового ринку наразі поки що малоймовірне, оскільки курсоутворення на готівковому ринку формується на основі курсів міжбанку. Об'єднання курсів може статися тільки у випадку, якщо на готівковому ринку пропозиція превалюватиме над попитом,

– пояснює Лєсовий.

Різниця між курсами купівлі та продажу, за прогнозом Лєсового складатиме:

на міжбанку: до 0,05 гривні за 1 долар, до 0,1 гривні за 1 євро;

у банку: до 0,6 гривні за 1 долар, до 1 гривні на 1 євро;

в обмінних пунктах: до 1 гривні за 1 долар, до 1,3 гривні на 1 євро.

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