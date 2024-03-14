Как изменится валютный рынок после 20 марта

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что в течение следующей недели на валютном рынке не стоит ждать каких-то глобальных сдвигов. Курсообразование, по его мнению, будет основываться прежде всего на уровне спроса.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые колебания будут естественными: валютные изменения не будут иметь разрушительных последствий для рынка.

Основными признаками валютного рынка в этот период Лесовой считает:

на межбанке НБУ будет сдерживать чрезмерный спрос из-за валютных интервенций, которые, по ожиданиям, составят в среднем 500 – 600 миллионов долларов в неделю;

наличный рынок "оттолкнется" от курсов межбанка с добавлением собственной комиссии.

Каким будет курс в конце марта

По мнению банкира разница между курсами межбанка и наличного курса сейчас является минимально возможной. Коридоры курсовых колебаний, вероятно, будут такие:

межбанк: 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро;

наличный рынок: 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

При этом ежедневные курсовые изменения не превысят:

межбанк: до 0,1 – 0,2 гривны;

наличный рынок: в банках до 0,3 гривны, в обменных пунктах до 0,5 гривны.

Дальнейшее уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка пока маловероятно, поскольку курсообразование на наличном рынке формируется на основе курсов межбанка. Объединение курсов может произойти только в случае, если на наличном рынке предложение будет превалировать над спросом,

– объясняет Лесовой.

Разница между курсами покупки и продажи, по прогнозу Лесового, будет составлять:

на межбанке: до 0,05 гривны за 1 доллар, до 0,1 гривны за 1 евро;

в банке: до 0,6 гривны за 1 доллар, до 1 гривны за 1 евро;

в обменных пунктах: до 1 гривны за 1 доллар, до 1,3 гривны за 1 евро.

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