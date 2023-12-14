Адаптація до гнучкого курсу: яка ситуація на валютному ринку

У жовтні НБУ перейшов з фіксованого до керованого гнучкого курсу. Адаптація фінансових процесів, за словами регулятора, відбулася успішно.

Яка ситуація на валютному ринку зараз

Попри підвищений попит на валюту, на початку переходу до нового курсового режиму, ситуація стабілізувалася, зауважили в НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал. Варто зауважити, що об'єми чистого продажу валюти від НБУ зменшились.

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За листопад сальдо інтервенцій НБУ склало 2,5 мільярди доларів. Це менше ніж за аналогічні періоди до того.

Завдяки таким діям, НБУ компенсує структурний дефіцит валюти. Тобто на гривню впливає зміна співвідношення попиту та пропозиції. Національна валюта коливається як у сторону зміцнення, так і послаблення.

Які події на фінансовому ринку відбулися після запровадження режиму гнучкості:

збільшилась кількість міжбанківських операцій, без участі НБУ;

готівковий та безготівковий сегменти стали набагато більше взаємопов'язаними;

Чи впливатиме НБУ на валютний ринок надалі

Регулятор зазначив, що продовжуватиме активно впливати на валютний ринок. Це необхідно для того аби контролювати можливі курсові коливання та задовольняти структурний попит.

Структурний дефіцит валюти залишатиметься й надалі з огляду на наслідки війни. Відповідно це потребуватиме від НБУ активної участі на валютному ринку – як для задоволення структурного попиту на валюту, так і для згладжування значних курсових коливань,

– наголошують представники НБУ.

НБУ також додали, що за умови належних макроекономічних передумов, гнучкість курсу буде посилюватись. А це, своєю чергою, адаптує економічний сектор до імовірних випробувань. Також регулятор продовжуватиме посилювати попит на гривневі депозити та ОВДП. "Це важливо для загальної курсової стійкості", резумували у Нацбанку.