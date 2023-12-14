Адаптация к гибкому курсу: какая сейчас ситуация на валютном рынке

В октябре НБУ перешел с фиксированного к управляемому гибкому курсу. Адаптация финансовых процессов, по словам регулятора, прошла успешно.

Какая ситуация на валютном рынке сейчас

Несмотря на повышенный спрос на валюту, в начале перехода к новому курсовому режиму ситуация стабилизировалась, отметили в НБУ во время брифинга, передает 24 Канал. Следует отметить, что объемы чистой продажи валюты от НБУ уменьшились.

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За ноябрь сальдо интервенций НБУ составило 2,5 миллиарда долларов. Это меньше, чем за аналогичные периоды до того.

Благодаря таким действиям НБУ компенсирует структурный дефицит валюты. То есть на гривну влияет изменение соотношения спроса и предложения. Национальная валюта колеблется как в сторону укрепления, так и послабления.

Какие события на финансовом рынке произошли после введения режима гибкости:

увеличилось количество межбанковских операций без участия НБУ;

наличный и безналичный сегменты стали гораздо более взаимосвязанными;

Будет ли НБУ влиять на валютный рынок в дальнейшем

Регулятор отметил, что будет продолжать активное влияние на валютный рынок. Это необходимо для того, чтобы контролировать возможные курсовые колебания и удовлетворять структурный спрос.

Структурный дефицит валюты будет оставаться и в дальнейшем, учитывая последствия войны. Соответственно, это потребует от НБУ активного участия на валютном рынке – как для удовлетворения структурного спроса на валюту, так и для сглаживания значительных курсовых колебаний,

– подчеркивают представители НБУ.

НБУ также добавили, что при условии надлежащих макроэкономических предпосылок, гибкость курса будет усиливаться. А это, в свою очередь, адаптирует экономический сектор к возможным испытаниям. Также регулятор продолжит усиливать спрос на гривневые депозиты и ОВГЗ. "Это важно для общей курсовой устойчивости", резюмировали в Нацбанке.