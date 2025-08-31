Як військові можуть отримати житло від держави
- Військові можуть отримати житло через комунальний фонд, грошову компенсацію або державні житлові програми.
- Для отримання житла потрібно подати заяву через ЦНАП, виконком або адміністрацію підприємства, додавши необхідні документи.
В Україні діють державні програми, які передбачають забезпечення військовослужбовців житлом. Хто може претендувати на квартири та як відбувається процес отримання, читайте далі.
Хто має право на квартиру від держави?
В Україні військових можуть забезпечувати житлом у кілька способів: надати квартиру з комунального фонду, виплатити грошову компенсацію для самостійного придбання житла або залучити до спеціальних державних житлових програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Зокрема, житло або грошову компенсацію можуть отримати:
- учасники бойових дій з інвалідністю I – II груп;
- внутрішньо переміщені особи зі статусом УБД;
- учасники Революції Гідності з інвалідністю;
- ветерани з інвалідністю, які воювали за кордоном;
- сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.
Як подати заяву на отримання житла?
Військові мають кілька шляхів подачі документів: через ЦНАП, у виконком міської чи селищної ради або через адміністрацію підприємства за місцем роботи.
До заяви необхідно додати:
- копії паспорта та посвідчення, що підтверджує право на житло;
- довідку про склад сім’ї;
- документи, що підтверджують потребу у поліпшенні житлових умов.
Заяву розглядають упродовж 30 днів. У результаті заявник отримує довідку про постановку на квартирний облік або офіційну відмову з поясненням.
Які пільги для військових діють в Україні: коротко про головне
В Україні учасники бойових дій мають право на низку соціальних пільг. Зокрема, їм надається 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг та квартплати, а також право на безкоштовний проїзд.
Крім того, держава гарантує пільги у сфері медичного обслуговування й трудових прав: забезпечення безкоштовними ліками, знижки на окремі послуги, а також пріоритет при працевлаштуванні.