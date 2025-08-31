В Україні діють державні програми, які передбачають забезпечення військовослужбовців житлом. Хто може претендувати на квартири та як відбувається процес отримання, читайте далі.

Хто має право на квартиру від держави?

В Україні військових можуть забезпечувати житлом у кілька способів: надати квартиру з комунального фонду, виплатити грошову компенсацію для самостійного придбання житла або залучити до спеціальних державних житлових програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Зокрема, житло або грошову компенсацію можуть отримати:

учасники бойових дій з інвалідністю I – II груп;

внутрішньо переміщені особи зі статусом УБД;

учасники Революції Гідності з інвалідністю;

ветерани з інвалідністю, які воювали за кордоном;

сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Як подати заяву на отримання житла?

Військові мають кілька шляхів подачі документів: через ЦНАП, у виконком міської чи селищної ради або через адміністрацію підприємства за місцем роботи.

До заяви необхідно додати:

копії паспорта та посвідчення, що підтверджує право на житло;

довідку про склад сім’ї;

документи, що підтверджують потребу у поліпшенні житлових умов.

Заяву розглядають упродовж 30 днів. У результаті заявник отримує довідку про постановку на квартирний облік або офіційну відмову з поясненням.

