31 серпня, 16:02
Як військові можуть отримати житло від держави

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Військові можуть отримати житло через комунальний фонд, грошову компенсацію або державні житлові програми.
  • Для отримання житла потрібно подати заяву через ЦНАП, виконком або адміністрацію підприємства, додавши необхідні документи.

В Україні діють державні програми, які передбачають забезпечення військовослужбовців житлом. Хто може претендувати на квартири та як відбувається процес отримання, читайте далі.

Хто має право на квартиру від держави?

В Україні військових можуть забезпечувати житлом у кілька способів: надати квартиру з комунального фонду, виплатити грошову компенсацію для самостійного придбання житла або залучити до спеціальних державних житлових програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів

Зокрема, житло або грошову компенсацію можуть отримати:

  • учасники бойових дій з інвалідністю I – II груп;
  • внутрішньо переміщені особи зі статусом УБД;
  • учасники Революції Гідності з інвалідністю;
  • ветерани з інвалідністю, які воювали за кордоном;
  • сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Як подати заяву на отримання житла?

Військові мають кілька шляхів подачі документів: через ЦНАП, у виконком міської чи селищної ради або через адміністрацію підприємства за місцем роботи.

До заяви необхідно додати:

  • копії паспорта та посвідчення, що підтверджує право на житло;
  • довідку про склад сім’ї;
  • документи, що підтверджують потребу у поліпшенні житлових умов.

Заяву розглядають упродовж 30 днів. У результаті заявник отримує довідку про постановку на квартирний облік або офіційну відмову з поясненням.

Які пільги для військових діють в Україні: коротко про головне

  • В Україні учасники бойових дій мають право на низку соціальних пільг. Зокрема, їм надається 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг та квартплати, а також право на безкоштовний проїзд.

  • Крім того, держава гарантує пільги у сфері медичного обслуговування й трудових прав: забезпечення безкоштовними ліками, знижки на окремі послуги, а також пріоритет при працевлаштуванні.