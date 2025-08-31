В Украине действуют государственные программы, которые предусматривают обеспечение военнослужащих жильем. Кто может претендовать на квартиры и как происходит процесс получения, читайте далее.

Кто имеет право на квартиру от государства?

В Украине военных могут обеспечивать жильем несколькими способами: предоставить квартиру из коммунального фонда, выплатить денежную компенсацию для самостоятельного приобретения жилья или привлечь к специальным государственным жилищным программам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

В частности, жилье или денежную компенсацию могут получить:

участники боевых действий с инвалидностью I – II групп;

внутренне перемещенные лица со статусом УБД;

участники Революции Достоинства с инвалидностью;

ветераны с инвалидностью, которые воевали за рубежом;

семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Как подать заявление на получение жилья?

Военные имеют несколько путей подачи документов: через ЦПАУ, в исполком городского или поселкового совета или через администрацию предприятия по месту работы.

К заявлению необходимо приложить:

копии паспорта и удостоверения, подтверждающего право на жилье;

справку о составе семьи;

документы, подтверждающие потребность в улучшении жилищных условий.

Заявление рассматривают в течение 30 дней. В результате заявитель получает справку о постановке на квартирный учет или официальный отказ с объяснением.

