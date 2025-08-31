Кто имеет право на квартиру от государства?
В Украине военных могут обеспечивать жильем несколькими способами: предоставить квартиру из коммунального фонда, выплатить денежную компенсацию для самостоятельного приобретения жилья или привлечь к специальным государственным жилищным программам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
В частности, жилье или денежную компенсацию могут получить:
- участники боевых действий с инвалидностью I – II групп;
- внутренне перемещенные лица со статусом УБД;
- участники Революции Достоинства с инвалидностью;
- ветераны с инвалидностью, которые воевали за рубежом;
- семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих.
Как подать заявление на получение жилья?
Военные имеют несколько путей подачи документов: через ЦПАУ, в исполком городского или поселкового совета или через администрацию предприятия по месту работы.
К заявлению необходимо приложить:
- копии паспорта и удостоверения, подтверждающего право на жилье;
- справку о составе семьи;
- документы, подтверждающие потребность в улучшении жилищных условий.
Заявление рассматривают в течение 30 дней. В результате заявитель получает справку о постановке на квартирный учет или официальный отказ с объяснением.
Какие льготы для военных действуют в Украине: коротко о главном
В Украине участники боевых действий имеют право на ряд социальных льгот. В частности, им предоставляется 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг и квартплаты, а также право на бесплатный проезд.
Кроме того, государство гарантирует льготы в сфере медицинского обслуживания и трудовых прав: обеспечение бесплатными лекарствами, скидки на отдельные услуги, а также приоритет при трудоустройстве.