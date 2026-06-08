КВЕДи йдуть у минуле: що зміниться для підприємців з 1 січня

Для фізичних осіб-підприємців зявилась важлива інформація. Старі КВЕДи вже поступово йдуть у минуле. Річ у тім, що Україна переходить на нову європейську класифікацію "NACE 2.1-UA".

Що зміниться для ФОПів у 2027 році

Перехід відбудеться вже 1 січня 2027 року, про що повідомила бухгалтерка для ФОП та консультантка з податків Наталі Лазаренко.

Читайте також Що обов'язково має зробити кожен ФОП у червні: дедлайни цього місяця

Експертка відзначила, що Держстат вже виклав офіційну таблицю відповідності.

Дуже рекомендую зазирнути туди вже зараз, щоб раптово не залишитися з недійсними кодами діяльності,

– написала Наталі Лазаренко.

Вона пояснила, що це великий крок у бік євроінтеграції – таким чином коди синхронізують із правилами Євросоюзі. А в Excel-таблиці від Держстату можна чітко побачити, яка доля чекає на той чи інший КВЕД.

Звернути увагу потрібно на колонку з типом змін.

(1:1): Все залишається чинним – код та назва не змінюються.

(1:N): Код розбивають на кілька детальніших. Людині потрібно буде обрати той, який чітко описує роботу.

(N:1): Кілька схожих видів діяльності об’єднають в один загальний код.

(N:M): Стара група кодів перемішується та створює купу нових варіантів.

Зверніть увагу! Українцям радять зафіксувати свої поточні КВЕДи, протягом поточного року відстежувати таблиці відповідності та підготуватися до зміни кодів з 1 січня.

Що ще варто знати ФОПам

Українцям передбачені штрафи, якщо вони не сплачуватимуть єдиний соціальний внесок. За несплату передбачені такі штрафні санкції: 20% від суми боргу, 0,1% пені за кожен день прострочення та додатково 10% у разі донарахування внеску.

Крім того, не застосовувати РРО або ПРРО під час роздрібної торгівлі на території села чи селища мають право ФОПи на єдиному податку. Але якщо вони не продають товари, які належать до підакцизних.