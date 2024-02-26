Франція зацікавлена у квотах на деякі українські товари, – французький міністр
Франція виявляє зацікавленість у встановленні квот на певні товари з України. В той час, як Польща готується до запровадження обмежень на імпорт ряду українських товарів.
Чи буде запровадження квот у Франції
Міністр сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марк Фено заявив, що виступає за запровадження квот на український цукор, м'ясо птиці та яєць.
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Про це Фено повідомив перед засіданням Ради з питань сільського господарства, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Французький міністр зазначив, що саме його країна підтримує ідею обмеження українського експорту чутливих товарів.
Ми будемо обговорювати також українське питання, а саме питання квот на м'ясо птиці, яйця та цукор. Це був саме французький запит. Окрім того, що для нас важливим є питання ціни на зернові,
– сказав Фено.
Він додав, що світовий ринок зерна дестабілізувався і це був намір Путіна. Фено закликав розробити спільну стратегію, як Європа та Україна "відвоювали б ринки" за межами кордонів ЄС.
Втрата ринків означає, що пан Путін і росіяни мають контроль над світовими ринками зерна і деорганізацію на наших ринках. Це питання не лише до міністра сільського господарства,
– заявив міністр.
На що планують запровадити обмеження у Польщі
Відтак, Польща планує встановити значні обмеження на імпорт ряду товарів з України. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
Ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б і замінила чинне ембарго на зерно, і розширила б заходи захисту ринку на інші чутливі продукти. Ми хочемо запровадити суттєві обмеження на приплив таких товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним прикордонним контролем,
– йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що обмеження на ввезення планується запровадити для:
- цукру;
- м'яса птиці;
- яєць;
- замороженої малини;
- яблучного соку;
- соняшникової та ріпакової олії.