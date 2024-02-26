Будет ли введение квот во Франции

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено заявил, что выступает за введение квот на украинский сахар, мясо птицы и яиц.

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Об этом Фено сообщил перед заседанием Совета по вопросам сельского хозяйства, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Французский министр отметил, что именно его страна поддерживает идею ограничения украинского экспорта чувствительных товаров.

Мы будем обсуждать также украинский вопрос, а именно вопрос квот на мясо птицы, яйца и сахар. Это был именно французский запрос. Кроме того, что для нас важным является вопрос цены на зерновые,

– сказал Фено.

Он добавил, что мировой рынок зерна дестабилизировался и это было намерение Путина. Фено призвал разработать совместную стратегию, как Европа и Украина "отвоевали бы рынки" за пределами границ ЕС.

Потеря рынков означает, что господин Путин и россияне имеют контроль над мировыми рынками зерна и деорганизацию на наших рынках. Это вопрос не только к министру сельского хозяйства,

– заявил министр.

На что планируют ввести ограничения в Польше

Поэтому, Польша планирует установить значительные ограничения на импорт ряда товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которая бы и заменила действующее эмбарго на зерно, и расширила бы меры защиты рынка на другие чувствительные продукты. Мы хотим ввести существенные ограничения на приток таких товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный пограничный контроль,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что ограничения на ввоз планируется ввести для: