Лічильники на газ: як і коли передавати показники

Показники лічильників газу, як і інших, потрібно передавати для постачальника щомісяця у конкретно визначені дати. Якщо цього не робити, суми у платіжках можуть неприємно вразити українців.

Коли потрібно передавати показники за газ

Щомісяця з 1 по 5 числа українці мають передавати показники лічильника газу. Також не варто забувати, що у тариф включена вартість за транспортування ресурсу до помешкання.

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Як подати показники

Щоб зафіксувати коректні дані, необхідно записати число без значень вказаних червоним кольором і цифр після коми.

Це можна зробити у три способи:

передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Варто зазначити, що окрім подачі показників лічильника, споживачі мають регулярно робити повірку пристроїв обліку газу. Її роблять раз на два роки за зверненням українців, окрім тих, хто живе на ТОТ.

Тарифи на газ

Якщо не проводити повірку вчасно, нарахування суми в платіжці особі проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. Відповідно ця сума може не збігатися з реальною і українець переплачуватиме.

Понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз", де тариф становить – 7,96 гривні. У інших компаній тарифи наступні: