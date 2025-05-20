Нові ліміти на перекази з карток діятимуть з 1 червня: яку суму можна буде переказати

З 1 червня частина українських банків запроваджує нові правила переказів з картки на картку. Для деяких клієнтів місячний ліміт на перекази зменшать.

Скільки можна буде переказати грошей з картки на картку

Ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку з 1 червня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на меморандум Незалежної асоціації банків.

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З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць. Тоді як для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тисяч гривень. Це обмеження поширюється як на перекази з картки на картку, так і на платежі за реквізитами IBAN.

Обмеження не стосуються:

Осіб із підтвердженими джерелами доходів (офіційна зарплата);

Волонтерів і благодійні організації;

Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Які банки обмежать перекази

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Універсал банк" (monobank);

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Ідея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЄПБ";

"Кліринговий дім";

"Полікомбанк";

"Банк Траст-Капітал";

"Український банк реконструкції та розвитку";

"Оксі банк";

"Перший інвестиційний банк";

"Агропросперіс Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Комінбанк";

"Правекс банк";

ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

"Український капітал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Піреус Банк МКБ";

"Банк інвестицій та заощаджень".

Які перекази з картки оподатковуються в Україні

Перекази з картки від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка або дружини, братів, сестер, бабусі чи дідуся) податком не обкладаються. Втім, якщо переказ надходить не від родича, то доведеться сплатити 5% ПДФО і 1,5% військового збору.

Водночас якщо дарунок надійшов з-за кордону, ставка ПДФО зростає до 18%, плюс додається 1,5% військового збору. А подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень не оподатковуються (це 25% від мінімалки — 8 000 гривень).