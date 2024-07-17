Підвищення виплат буде: у кого з пенсіонерів зросте липнева пенсія
17 липня 2024, 07:27Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У липні індексації або перерахунку пенсій не заплановано. Однак, виплати частини пенсіонерів зростуть через нарахування надбавок.
Які пенсії підвищать в липні
У липні пенсіонери старше 70 років отримають вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку особи.
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Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у сумі 300 гривень. Для інших громадян ця доплата така
- пенсіонерам від 75 до 79 років включно надають надбавку 456 гривень;
- особи старше 80 років матимуть доплату 570 гривень.
Надбавка за віком нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Тобто, звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно. Нараховується або коригується така доплата у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.Зверніть увагу! Головною умовою для отримання цієї надбавки є те, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.