Какие пенсии повысят в июле

В июле пенсионеры старше 70 лет получат возрастную надбавку. Размер этой доплаты зависит от возраста человека.

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В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен. Для других граждан эта доплата такова

пенсионерам от 75 до 79 лет включительно предоставляют надбавку 456 гривен;

лица старше 80 лет будут иметь доплату 570 гривен.

Надбавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. То есть, обращаться в ПФУ для ее получения не нужно. Начисляется или корректируется такая доплата в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Обратите внимание! Главным условием для получения этой надбавки является то, что общая ежемесячная пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривны.