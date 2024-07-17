Які пенсії підвищать в липні

У липні пенсіонери старше 70 років отримають вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку особи.

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Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку у сумі 300 гривень. Для інших громадян ця доплата така

пенсіонерам від 75 до 79 років включно надають надбавку 456 гривень;

особи старше 80 років матимуть доплату 570 гривень.

Надбавка за віком нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. Тобто, звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно. Нараховується або коригується така доплата у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Зверніть увагу! Головною умовою для отримання цієї надбавки є те, що загальна щомісячна пенсійна виплата особи менша за 10 340,35 гривні.