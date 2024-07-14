Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії майже 600 гривень у липні

Українські пенсіонери мають змогу збільшити свою пенсію шляхом отримання спеціальної надбавки. Деякі з цих доплат надаються автоматично.

Кому надається така надбавка

Пенсіонери старше 70 років мають право на вікову надбавку. Розмір цієї доплати залежить від віку особи.

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Зараз ця надбавка така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така надбавка з часом збільшується, а не додається. Тобто, пенсіонер у 77 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456 гривень.

Вікова доплата додається до пенсії автоматично. Надання надбавки відбувається у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Виключенням є випадки, коли день народження особи настає після нарахування пенсії. Тоді доплата надається уже з наступного місяця.

Надбавка за віком надається за умови, що щомісячна пенсійна виплата особи не перевищує