"Нафтогаз" збирається побудувати у Львові та Житомирі ТЕЦ на альтернативному паливі

НАК "Нафтогаз" у 2023 році планує побудувати у Львові та Житомирі ТЕЦ. Очікується, що ТЕЦ працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF).

Повідомляється, що загальна потужність ТЕЦ складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Будівництво у Львові планують закінчити в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.

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У Львові нова ТЕЦ буде першою на альтернативному паливі

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, компанія вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проєкти у Житомирі, Львові, Охтирці) і готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

Мер Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що спільно з "Нафтогазом" місто реалізує проєкт, який вже за рік зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

Він додав, що у 2015 році Житомир споживав за рік 93 мільйонів кубометрів газу, а вже цього опалювального сезону має бути не більше 45 мільйонів метрів кубічних. Через рік місто планує використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

Львівський міський голова Андрій Садовий зазначив, що нова ТЕЦ у Львові буде першою на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті потреб міста в теплі.

У планах Нафтогазу побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.

Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 мільярдів кубометрів природного газу.

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