Як ПВК "Вагнер" заробляє в Африці: фінансування особистої армії Прігожина

Після невдалого бунту Прігожина, "Вагнер" став небажаним у Росії. Лідера ПВК вбили, однак, саме формування використовують і надалі.

Що "Вагнер" робить у Африці

Офіційна влада в Росії та підконтрольні їм ЗМІ, просувають тезу начебто ПВК "Вагнер" це організація, яка здійснила незаконні дії, йдеться про бунт Прігожина. Однак, це аж ніяк не заважає Кремлю отримувати прибутки з діяльності цього формування у Африці.

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"Вагнер" дислокується у Судані, ЦАР та Малі. Відомо, що з лютого 2022 року вони мали дохід 114 мільйонів доларів щомісячно. Відповідно до аналітики The Blood Gold, за весь період повномасштабної війни в України, вагнерівці заробили близько 2,5 мільярдів доларів.

Прибутки російських найманців це кошти за золото, здобуте в країнах Африки. Як не дивно, але "відмивають" цей дорогоцінний метал росіяни на міжнародних ринках.

Завдяки цим коштам російські найманці обходять санкції, поповнюють казну і покращують свою військову машину. Діяльність "Вагнера" у африканських регіонах негативно впливає на ситуацію у світі і збільшує кількість біженців з Африки, які шукають притулок у Європі.

Які прибутки має "Вагнер" у Африці

Шляхи отримання прибутків залежать від країни, де знаходяться найманці. Аналітики вважають, що зараз ситуація у кожній цих держав така:

Малі

Американська розвідка повідомляє, що в країні знаходиться щонайменше 1000 російських найманців. Їхня основна задача – захищати місцеву владу. У аналітиці йдеться про те, що за цю роботу, росіяни отримують 10,8 мільйона доларів готівкою щомісячно.

ЦАР У ЦАР вагнерівці отримали право добувати золото у найбільшій в країні копалині – Ндассима. Це ексклюзивна можливість, яка до цього не була доступна. Станом на зараз вважається, що обсяг видобутого золота у Ндассима це орієнтовно 290 мільйонів доларів на рік.