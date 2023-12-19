Что "Вагнер" делает в Африке
Официальные власти в России и подконтрольные им СМИ, продвигают тезис якобы ЧВК "Вагнера" это организация, совершившая незаконные действия, речь идет о бунте Пригожина. Однако это отнюдь не мешает Кремлю получать доходы от деятельности этого формирования в Африке.
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"Вагнер" дислоцируется в Судане, ЦАР и Мали. Известно, что с февраля 2022 года они имели доход 114 миллионов долларов ежемесячно. Согласно аналитике The Blood Gold, за весь период полномасштабной войны в Украине, вагнеровцы заработали около 2,5 миллиарда долларов.
Прибыль российских наемников – это средства за золото, добытое в странах Африки. Как ни странно, но "отмывают" этот драгметалл россияне на международных рынках.
Благодаря этим средствам российские наемники обходят санкции, пополняют казну и улучшают свою военную машину. Деятельность "Вагнера" в африканских регионах оказывает негативное влияние на ситуацию в мире и увеличивает количество беженцев из Африки, которые ищут убежище в Европе.
Какую прибыль имеет "Вагнер" в Африке
Пути получения доходов зависят от страны, где находятся наемники. Аналитики считают, что сейчас ситуация в каждом из этих государств такова:
- Мали
Американская разведка сообщает, что в стране находится, по меньшей мере, 1000 российских наемников. Их основная задача – защищать местные власти. В аналитике говорится, что за эту работу россияне получают 10,8 миллиона долларов наличными ежемесячно.
- ЦАР
В ЦАР вагнеровцы получили право добывать золото в крупнейшем в стране руднике – Ндассима. Это эксклюзивная возможность, которая до этого не была доступна. На сегодня считается, что объем добытого золота у Ндассима это ориентировочно 290 миллионов долларов в год.
- Судан
В этом государстве "Вагнер" не только контролирует золотоперерабатывающий завод, ЧВК также считают основным экспортером местного необработанного золота. При том, что фактов незаконной торговли предостаточно, официально Россия не получила из Судана ни грамма золота.