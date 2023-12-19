Что "Вагнер" делает в Африке

Официальные власти в России и подконтрольные им СМИ, продвигают тезис якобы ЧВК "Вагнера" это организация, совершившая незаконные действия, речь идет о бунте Пригожина. Однако это отнюдь не мешает Кремлю получать доходы от деятельности этого формирования в Африке.

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"Вагнер" дислоцируется в Судане, ЦАР и Мали. Известно, что с февраля 2022 года они имели доход 114 миллионов долларов ежемесячно. Согласно аналитике The Blood Gold, за весь период полномасштабной войны в Украине, вагнеровцы заработали около 2,5 миллиарда долларов.

Прибыль российских наемников – это средства за золото, добытое в странах Африки. Как ни странно, но "отмывают" этот драгметалл россияне на международных рынках.

Благодаря этим средствам российские наемники обходят санкции, пополняют казну и улучшают свою военную машину. Деятельность "Вагнера" в африканских регионах оказывает негативное влияние на ситуацию в мире и увеличивает количество беженцев из Африки, которые ищут убежище в Европе.

Какую прибыль имеет "Вагнер" в Африке

Пути получения доходов зависят от страны, где находятся наемники. Аналитики считают, что сейчас ситуация в каждом из этих государств такова:

Мали

Американская разведка сообщает, что в стране находится, по меньшей мере, 1000 российских наемников. Их основная задача – защищать местные власти. В аналитике говорится, что за эту работу россияне получают 10,8 миллиона долларов наличными ежемесячно.

ЦАР В ЦАР вагнеровцы получили право добывать золото в крупнейшем в стране руднике – Ндассима. Это эксклюзивная возможность, которая до этого не была доступна. На сегодня считается, что объем добытого золота у Ндассима это ориентировочно 290 миллионов долларов в год.