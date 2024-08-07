Майже 108 мільярдів євро: ЄС підрахував скільки грошей вже надано Україні
7 серпня 2024, 13:32Читать новость на русском
Джерело:Урсула фон дер Ляєн
Євросоюз вже встиг виділити для України майже 108 мільярда євро допомоги. Відповідні підрахунки зробили у Єврокомісії.
Скільки грошей виділив ЄС для України
ЄС почав підтримку України від першого дня повномасштабного вторгнення. Урсула фон дер Ляєн розповіла, що з 2022 року було виділено майже 108 мільярдів євро на допомогу країні.
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Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно,
– сказала вона.
Щоб отримати ці кошти, Україні потрібно було здійснити реформи у:
- управлінні держфінансами;
- бізнес-середовищі;
- енергетиці;
- розмінуванні територій;
- управлінні держпідприємствами.