Скільки грошей виділив ЄС для України

ЄС почав підтримку України від першого дня повномасштабного вторгнення. Урсула фон дер Ляєн розповіла, що з 2022 року було виділено майже 108 мільярдів євро на допомогу країні.

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Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно,

– сказала вона.

Нагадаємо! Нещодавно Рада Євросоюзу схвалила передачу Україні 4,2 мільярда євро. Рішення було ухвалене, завдяки письмовій процедурі.

Щоб отримати ці кошти, Україні потрібно було здійснити реформи у: