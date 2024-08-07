Скільки коштів потрібно "Укренерго"

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, для створення стійкої до потенційних атак енергетичної інфраструктури України, потрібно в найближчі роки збудувати понад 12 гігаватів нових потужностей, що вимагатиме інвестицій у розмірі 12-13 мільярдів євро.

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Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Для побудови стійкої до можливих атак системи у найближчі кілька років в Україні потрібно: 4 гігавати потужностей нових вітрових електростанцій, 3,8 гігавата - сонячних електростанцій, 1,4 гігавата потужностей газової генерації, 1,1 гігавата - потужностей нових ТЕС на біопаливі та 0,8 гігавата потужностей установок зберігання енергії.

При цьому, очільник енергокомпанії зазначає, що втілити масштабні зміни неможливо без залучення приватних інвестицій.

А отже, потрібні економічні передумови, щоб бізнес і громади були зацікавлені у побудові нової децентралізованої енергосистеми,

– зазначив він.

Отже, "Укренерго" оголосило про проведення перших довгострокових аукціонів на закупівлю допоміжних послуг для балансування енергосистеми. Ці аукціони стануть революційним кроком у розвитку розподіленої генерації в Україні.