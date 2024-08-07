Сколько средств нужно "Укрэнерго"

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, для создания устойчивой к потенциальным атакам энергетической инфраструктуры Украины, нужно в ближайшие годы построить более 12 гигаватт новых мощностей, что потребует инвестиций в размере 12-13 миллиардов евро.

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Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Для построения устойчивой к возможным атакам системы в ближайшие несколько лет в Украине нужно: 4 гигаватта мощностей новых ветровых электростанций, 3,8 гигаватта - солнечных электростанций, 1,4 гигаватта мощностей газовой генерации, 1,1 гигаватта - мощностей новых ТЭС на биотопливе и 0,8 гигаватта мощностей установок хранения энергии.

При этом, глава энергокомпании отмечает, что воплотить масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций.

А значит, нужны экономические предпосылки, чтобы бизнес и общины были заинтересованы в построении новой децентрализованной энергосистемы,

– отметил он.

Итак, "Укрэнерго" объявило о проведении первых долгосрочных аукционов на закупку вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы. Эти аукционы станут революционным шагом в развитии распределенной генерации в Украине.