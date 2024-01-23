Соцвипати у лютому: чи буде затримка нарахування пенсій

Українські міжнародні партнери затримують допомогу для України. Через це можуть відбутися невчасні нарахування соціальних виплат.

Чи буде затримка виплат

Український уряд висловлює сподівання на своєчасну підтримку міжнародних партнерів. Нардеп Михайло Цимбалюк у ефірі телемарафону заявив, що попри все, соціальні виплати в Україні будуть надані у повному обсязі у визначений час.

Читайте також Хто може отримувати пенсію за віком у 2024 році

Михайло Цимбалюк Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання.

Цимбалюк наголосив, що лідери деяких країн ЄС блокують надання підтримки для України. Йдеться про дії з боку Угорщини та Словаччини. Однак, нардеп впевнений, що вихід буде знайдено.

Зараз в Україні є грошові резерви, які дозволять вчасно надавати виплати українцям. Вирішальним моментом у питанні надання Україні 50 мільярдів євро, за словами Цимбалюка, буде 1 лютого.

Звідки виникли припущення про затримку коштів

Потрібно розуміти, що українська економіка прямо залежить від міжнародної підтримки. Імовірний дефіцит та затримка коштів негативно вплинуть на усі сфери, зокрема і соціальні виплати.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що з січня по березень проблем з забезпеченням українців, навіть за відсутності міжнародної підтримки, не буде. Для цього уряд вжив деякі заходи.