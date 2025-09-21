Макрон прокоментував вимогу Трампа накласти тарифи на Китай

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував пропозиції Дональда Трампа щодо запровадження тарифів проти КНР. Він виступив на захист політики Європейського Союзу щодо Китаю.

Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Макрона CBS News.

Що Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити тарифи проти Китаю?

На запитання, чи планує ЄС посилювати тиск на Китай у контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що блок буде проводити "власну дипломатію щодо Китаю".

Президент Франції уточнив, що ЄС дотримується стратегії зменшення ризиків (de-risking), а не відмежування (decoupling) від Китаю.

Макрон додав, що слід зосередитися на вторинних санкціях лише там, де вони є доцільними, та розпочати серйозний діалог, щоб визначити, через які канали Росія може отримувати допомогу від третіх країн, і відповідно посилити тиск.

Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією,

– підсумував він.

