Як змінилась максимальна і мінімальна пенсія з 1 березня

1 березня 2024 року відбувся перерахунок пенсійних виплат. Цей перерахунок включає у себе надбавки, підвищення та інші доплати до пенсії.

Перерахунок та індексація пенсій

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також безпосередньо пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму, що наразі складає 2 361 гривню.

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Відтак, якщо раніше мінімальна виплата для пенсіонерів становила 2 093 гривень, то нині вона сягнула – 2 361 гривні. Водночас максимальна пенсія дорівнює 10 прожитковим мінімумам, тобто нині складає – 23 610 гривень.

Також виплати додатково зростуть внаслідок індексації виплат: мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень, а найбільша пенсія – 23 610 гривень. Про це розповіла в ефірі телемарафону Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривень. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу на 3 000 гривень, і це буде 23 610 гривень.

Що ще відомо про весняну індексацію пенсій

Внаслідок індексації, пенсії в Україні також зростуть приблизно на 8%, що в середньому означає збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.

Збільшення пенсії ґрунтується на індикаторах інфляції та динаміці середньої заробітної плати по країні.

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, зокрема:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

близько 600 тисяч пенсіонерів з-поміж військовослужбовців;

приблизно 100 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Як зміняться виплати для інших категорії пенсіонерів

З 1 квітня також заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність, з огляду на оновлені дані про страховий стаж.

Відповідно до перерахунків, з 1 березня пенсійні виплати інших категорії пенсіонерів виглядатимуть наступним чином: