Перерахунок та індексація пенсій
Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також безпосередньо пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму, що наразі складає 2 361 гривню.
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Відтак, якщо раніше мінімальна виплата для пенсіонерів становила 2 093 гривень, то нині вона сягнула – 2 361 гривні. Водночас максимальна пенсія дорівнює 10 прожитковим мінімумам, тобто нині складає – 23 610 гривень.
Також виплати додатково зростуть внаслідок індексації виплат: мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень, а найбільша пенсія – 23 610 гривень. Про це розповіла в ефірі телемарафону Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривень. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу на 3 000 гривень, і це буде 23 610 гривень.
Що ще відомо про весняну індексацію пенсій
Внаслідок індексації, пенсії в Україні також зростуть приблизно на 8%, що в середньому означає збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.
Індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, зокрема:
- 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;
- близько 600 тисяч пенсіонерів з-поміж військовослужбовців;
- приблизно 100 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.