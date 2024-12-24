Яку максимальну пенсію можна буде отримати у 2025 році

Бюджетна декларація на 2025 – 2027 роки не передбачає збільшення розміру максимальної пенсії в Україні. Однак на цю пенсію має право лише доволі обмежена кількість категорій українців.

Яким буде розмір максимальної пенсії

Виплата пенсій у 2025 році залишиться одним з пріоритетів держави, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. Однак розмір максимальної пенсії залишиться незмінним у наступному році.

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Бюджетна політика буде спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету у 2025 – 2027 роках, який було збільшено з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України,

– йдеться у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 роки.

Зазначається, що 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсійної виплати сягнув 23 610 гривень. На таку пенсію можуть претендувати чотири категорії громадян:

державні службовці;

науковці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування.

Крім того, на високу пенсію в майбутньому можуть розраховувати особи з високою офіційною зарплатою (не менше ніж 50 000 гривень на місяць) і повним страховим стажем.