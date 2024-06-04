Розмір максимальної пенсії: чи зросте ця виплата у червні
Джерело:ВРУ
Урядом визначено мінімальний та максимальний розмір пенсії. Це значення прямо залежить від прожиткового мінімуму.
Чи зросла максимальна пенсія
У червні максимальна пенсія не зазнає змін. Вона, як і раніше, складає 23 610 гривень.
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Востаннє максимальна пенсія зростала у січні. Тоді прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність підвищили до 2 361 гривні. Відповідно мінімальна пенсія почала складати 2 361 гривню, максимальна – 23 610 гривень.Зверніть увагу! Максимальна пенсія – це виплата з урахування усіх надбавок та доплат, за виключенням тих, що надаються за особливі заслуги перед Батьківщиною.
Які пенсії мають українці зараз
У 2024 році пенсі українців зросли внаслідок індексації, нарахування доплат та збільшення прожиткового мінімуму. Зараз середня пенсійна виплата складає 5 743,27 гривні, для осіб, що продовжують працювати – 6 094,28 гривні.
Відповідно до статистики ПФУ, станом на 1 квітня пенсії українців такі:
- 26,84% громадян мають пенсію до 3 000 гривень;
- 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,06% – від 10 000 гривень.