Выросла ли максимальная пенсия

В июне максимальная пенсия не претерпит изменений. Она, по-прежнему, составляет 23 610 гривен.

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Последний раз максимальная пенсия росла в январе. Тогда прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность повысили до 2 361 гривны. Соответственно минимальная пенсия начала составлять 2 361 гривну, максимальная – 23 610 гривен.

Обратите внимание! Максимальная пенсия – это выплата с учетом всех надбавок и доплат, за исключением тех, которые предоставляются за особые заслуги перед Родиной.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас

В 2024 году пенсии украинцев выросли в результате индексации, начисления доплат и увеличения прожиточного минимума. Сейчас средняя пенсионная выплата составляет 5 743,27 гривны, для лиц, продолжающих работать – 6 094,28 гривны.

Согласно статистике ПФУ, по состоянию на 1 апреля пенсии украинцев следующие: