Менше ніж нарахували: чому пенсіонери отримують менші виплати
22 травня 2024, 17:36Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери отримують менші виплати ніж їм нарахувала держава. Це пов'язано з максимальною та мінімальною нормою для виплат.
Чому українці отримують менше грошей
Максимальний розмір пенсії в Україні становить – 23 610 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів.
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Такий ліміт включає в себе надбавки, допомогу, індексації та інші пенсійні доплати, які передбачені законодавством. Проте сюди не враховуються окремі доплати особам з особливими заслугами перед державою.
Відповідно, якщо пенсія вища за максимальний ліміт, її штучно опустять до межі встановленої державою.Зверніть увагу! Максимальна пенсія в Україні може зростати разом із прожитковим мінімумом.
Надбавка за віком
Пенсіонери, які дожили до певного віку, мають право на додаткові надбавки. Вони виглядають так:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.