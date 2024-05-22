Почему украинцы получают меньше денег
Максимальный размер пенсии в Украине составляет – 23 610 гривен, то есть 10 прожиточных минимумов.
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Такой лимит включает в себя надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством. Однако сюда не учитываются отдельные доплаты лицам с особыми заслугами перед государством.
Соответственно, если пенсия выше максимального лимита, ее искусственно опустят до предела установленной государством.
Надбавка по возрасту
Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на дополнительные надбавки. Они выглядят так:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.