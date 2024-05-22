Почему украинцы получают меньше денег

Максимальный размер пенсии в Украине составляет – 23 610 гривен, то есть 10 прожиточных минимумов.

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Такой лимит включает в себя надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством. Однако сюда не учитываются отдельные доплаты лицам с особыми заслугами перед государством.

Соответственно, если пенсия выше максимального лимита, ее искусственно опустят до предела установленной государством.

Обратите внимание! Максимальная пенсия в Украине может расти вместе с прожиточным минимумом.

Надбавка по возрасту

Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на дополнительные надбавки. Они выглядят так:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Доплаты начисляются автоматически, поэтому подавать заявления в ПФУ не нужно. Единственное условие для получения надбавки – основная пенсия не должна превышать 10 340,35 гривны.