Чому українці отримують менше грошей
Максимальний розмір пенсії в Україні становить – 23 610 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів.
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Такий ліміт включає в себе надбавки, допомогу, індексації та інші пенсійні доплати, які передбачені законодавством. Проте сюди не враховуються окремі доплати особам з особливими заслугами перед державою.
Відповідно, якщо пенсія вища за максимальний ліміт, її штучно опустять до межі встановленої державою.
Надбавка за віком
Пенсіонери, які дожили до певного віку, мають право на додаткові надбавки. Вони виглядають так:
- від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.