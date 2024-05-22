Чому українці отримують менше грошей

Максимальний розмір пенсії в Україні становить – 23 610 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів.

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Такий ліміт включає в себе надбавки, допомогу, індексації та інші пенсійні доплати, які передбачені законодавством. Проте сюди не враховуються окремі доплати особам з особливими заслугами перед державою.

Відповідно, якщо пенсія вища за максимальний ліміт, її штучно опустять до межі встановленої державою.

Зверніть увагу! Максимальна пенсія в Україні може зростати разом із прожитковим мінімумом.

Надбавка за віком

Пенсіонери, які дожили до певного віку, мають право на додаткові надбавки. Вони виглядають так:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Доплати нараховуються автоматично, тож подавати заяви в ПФУ не потрібно. Єдина умова для отримання надбавки – основна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.