На сколько выросли пенсии

В Украине пенсионные выплаты получает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров. Большинство из них имеют пенсию по возрасту.

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С начала 2024 года количество пенсионеров, имеющих выплаты до 3 тысяч гривен, уменьшилось. По состоянию на 1 января их было – 29,70% от общего количества, а уже 1 апреля – 26,84%.

Для получателей больших выплат ситуация изменилась так:

количество пенсионеров, имеющих выплаты от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,27% с январского показателя – 21,25%;

уменьшилось до 17,27% с январского показателя – 21,25%; от 4 001 до 5 000 гривен – в апреле 18,61% лиц – в январе 14,91%;

– в апреле 18,61% лиц – в январе 14,91%; от 5 001 до 10 000 гривен – в апреле 25,22% – в январе 23,20%;

– в апреле 25,22% – в январе 23,20%; от 10 000 гривен – в апреле 12,06% – в январе 10,94%.

Сколько потратили на пенсии

В ПФУ сообщили, что по состоянию на 21 мая пенсионные выплаты были профинансированы на сумму 51 миллиард гривен, из них:

41,3 миллиарда гривен передано в уполномоченные банки;

9,7 миллиарда гривен – в Укрпочту.

На льготы и субсидии было выделено 2970,5 миллиона гривен. Сумма страховых выплат достигла 2284,5 миллиона гривен, из них на больничные потратили – 1131,5 миллиона гривен.