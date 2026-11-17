У 2026 році пенсія в Україні залежить не лише від страхового стажу та заробітку людини, а й від установлених державою обмежень. Для більшості пенсіонерів є визначена законом верхня межа, вище якої стрибнути можуть лише деякі категорії громадян.

Яка максимальна пенсія у 2026 році

З 1 січня 2026 року максимальний розмір пенсії в Україні становить 25 950 гривень на місяць, пояснили в Пенсійному фонді України.

Такий ліміт визначають відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", цей показник із початку року становить 2 595 гривень.

Законодавство обмежує максимальну пенсію десятьма такими прожитковими мінімумами.

Отже, розрахунок простий:

2 595 гривень × 10 = 25 950 гривень.

Протягом 2026 року ця сума не змінювалася, оскільки підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб держава не планувала.

Що входить до максимальної пенсії

При цьому обмеження стосується не лише основного розміру пенсії. Під час визначення загальної суми Пенсійний фонд враховує також усі можливі бонуси.

Зокрема, до граничного розміру входять:

надбавки та підвищення до пенсії;

додаткова пенсія;

цільова грошова допомога;

індексація;

інші доплати, передбачені законодавством.

Якщо загальна сума основної пенсії та таких нарахувань перевищує встановлену межу, ПФУ "зрізає" щомісячні виплати.

Важливо! Водночас для деяких пенсіонерів діє виняток. Окремо передбачена доплата до надбавок для деяких категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, не враховується при визначенні максимального розміру пенсії.

Нагадаємо, що окремі категорії українців можуть претендувати на більші пенсії за спеціальними законами. Зокрема, це стосується суддів, прокурорів, державних службовців, військовослужбовців та інших категорій, для яких передбачені особливі умови пенсійного забезпечення.