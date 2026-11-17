Каков размер максимальной пенсии в настоящее время / Фото: Pexels
В 2026 году размер пенсии в Украине зависит не только от страхового стажа и заработка человека, но и от установленных государством ограничений. Для большинства пенсионеров существует установленный законом верхний предел, выше которого могут подняться лишь некоторые категории граждан.
Какова максимальная пенсия в 2026 году
С 1 января 2026 года максимальный размер пенсии в Украине составляет 25 950 гривен в месяц, пояснили в Пенсионном фонде Украины.
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Такой лимит определяется в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Согласно статье 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", этот показатель с начала года составляет 2 595 гривен.
Законодательство ограничивает максимальную пенсию десятью такими прожиточными минимумами.
Итак, расчет прост:
- 2 595 гривен × 10 = 25 950 гривен.
В течение 2026 года эта сумма не менялась, поскольку государство не планировало повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Что входит в максимальную пенсию
При этом ограничение касается не только основного размера пенсии. При определении общей суммы Пенсионный фонд учитывает также все возможные надбавки.
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В частности, в предельный размер входят:
- надбавки и повышения к пенсии;
- дополнительная пенсия;
- целевая денежная помощь;
- индексация;
- другие доплаты, предусмотренные законодательством.
Если общая сумма основной пенсии и таких начислений превышает установленный предел, ПФУ "урезает" ежемесячные выплаты.
Важно! В то же время для некоторых пенсионеров действует исключение. Отдельно предусмотренная доплата к надбавкам для некоторых категорий граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, не учитывается при определении максимального размера пенсии.
Напомним, что отдельные категории украинцев могут претендовать на более высокие пенсии в соответствии со специальными законами. В частности, это касается судей, прокуроров, государственных служащих, военнослужащих и других категорий, для которых предусмотрены особые условия пенсионного обеспечения.
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