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Економіка Соцвиплати Максимальна пенсія в Україні: чи зростуть виплати у серпні
21 липня, 18:55
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Максимальна пенсія в Україні: чи зростуть виплати у серпні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Максимальна пенсія в Україні у 2025 році становить 23 610 гривень і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
  • На призначення максимальної пенсії мають право наукові діячі, народні депутати, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування.

В Україні встановлена максимальна межа для розміру пенсій. Сума пенсійних виплат прив'язана до розміру прожиткового мінімуму.

Чи зросте максимальна пенсія у серпні? 

Максимальна пенсія у 2025 році встановлена у розмірі 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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  • Відповідно до закону про "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсія наразі не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
  • Відповідний прожитковий мінімум цього року складає 2 361 гривню

Зауважте, що в 23 610 гривень входить як основний розмір пенсії, так і всі надбавки та доплати, крім надбавок за особливі заслуги перед Батьківщиною. 

Призначати максимальну пенсію у 2025 році можуть не усім. На такі виплати мають право: 

  • наукові діячі;
  • народні депутати;
  • державні службовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування. 

Якщо людині нарахована пенсія, яка перевищує встановлений максимум, то до суми виплат застосовуються обмеження. 

Однак ці обмеження не стосуються пенсій військових, які брали участь в АТО, обороні України від російської агресії, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих захисників. 

Важливо! До кінця року 2025 року розмір максимальної пенсії не зміниться, тому розраховувати на зростання виплат у серпні не варто. Ба більше, вона залишатиметься на рівні 23 610 гривень до 2028 року, згідно із Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки. 