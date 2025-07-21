Максимальна пенсія в Україні: чи зростуть виплати у серпні
- Максимальна пенсія в Україні у 2025 році становить 23 610 гривень і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
- На призначення максимальної пенсії мають право наукові діячі, народні депутати, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування.
В Україні встановлена максимальна межа для розміру пенсій. Сума пенсійних виплат прив'язана до розміру прожиткового мінімуму.
Чи зросте максимальна пенсія у серпні?
Максимальна пенсія у 2025 році встановлена у розмірі 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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- Відповідно до закону про "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсія наразі не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
- Відповідний прожитковий мінімум цього року складає 2 361 гривню.
Зауважте, що в 23 610 гривень входить як основний розмір пенсії, так і всі надбавки та доплати, крім надбавок за особливі заслуги перед Батьківщиною.
Призначати максимальну пенсію у 2025 році можуть не усім. На такі виплати мають право:
- наукові діячі;
- народні депутати;
- державні службовці;
- працівники органів місцевого самоврядування.
Якщо людині нарахована пенсія, яка перевищує встановлений максимум, то до суми виплат застосовуються обмеження.
Однак ці обмеження не стосуються пенсій військових, які брали участь в АТО, обороні України від російської агресії, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих захисників.