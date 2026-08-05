Популярний маркетплейс у Росії зіткнувся з труднощами: бізнеси виставляють на продаж

Власники пунктів видачі замовлень на Wildberries зіткнулися зі скороченням оборотів та виручки. Це все відбулося після серії ударів по складах маркетплейса.

Що відбувається з Wildberries

Детально про події розповіла голова ради Асоціації учасників ринку електронної комерції (АУРЕК) Євгенія Черницька, про що пише російське медіа "Известия".

За її словами, багато власників пунктів можуть почати затримувати виплати працівникам та орендодавцям. У Торгово-промисловій палаті зазначили, що в окремих регіонах доходи власників складів маркетплейса Wildberries у липні впали на 15 – 20% у річному вимірі, а в пікові дні – на 30 – 40%.

При цьому ще до початку ударів по логістичній інфраструктурі власники ПВЗ дедалі частіше почали виставляти свій бізнес на продаж. Згідно з даними "Авіто", у січні – червні кількість оголошень про продаж таких пунктів зросла на 26% у річному вимірі, тоді як попит на них збільшився лише на 6%.

Станом на 3 серпня на продаж було виставлено понад 9,3 тисячі пунктів видачі Wildberries із приблизно 98 тисяч, що працюють по всій країні.

У Москві з 20 липня до 2 серпня на продаж виставили 65 пунктів. Зокрема, у кількох випадках продавці запропонували знижку до 30%.

До кінця року може закритися близько 15% таких пунктів.

Нагадаємо, що маркетплейс фіксує збитки внаслідок атак. За оцінками експертів, вони вже наближаються до 280 мільярдів рублів.

Компенсацію від компанії вимагає навіть Білорусь. Свої товари на складах Wildberries у Росії розміщують понад 22 тисячі білоруських суб'єктів господарювання.