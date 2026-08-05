Мовиться про склад у місті Алексін. 24 Канал зібрав інформацію, наявну на цей момент.

Атака на Wildberries у Тульській області 5 серпня: що відомо?

У ніч на 5 серпня у російському місті Алексін, що у Тульській області, місцеві жителі повідомили про серію вибухів і масштабну пожежу на території одного з логістичних об'єктів. У соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах з'явилися відповідні кадри на доказ.

Фото засвідчують густий дим і полум'я, що швидко поширювалося складськими приміщеннями. Як вказують місцеві, вогонь охопив великий складський комплекс маркетплейса Wildberries. Попередньо, площа займання настільки значна, що можна говорити про знищення об'єкта.

Зауважимо, що цей та подібні російські логістичні центри обслуговують значні обсяги поставок далеко не тільки цивільних – через Wildberries надходять і військові товари, і подвійного призначення. Також знищення цих складів є фінансовим ударом для російського ринку, а отже зменшує можливість Росії фінансувати свою загарбницьку війну проти України.

Наслідки повітряної атаки на Wildberries у Тульській області / Фото очевидців

Де ще останнім часом палали склади Wildberries?

За останній тиждень на Wildberries було кілька резонансних пожеж. Скажімо, 4 серпня, БпЛА завітали до Ленінградської області, де у селищі Красний Бор загорівся склад.

Також 2 серпня безпілотники атакували логістичний центр Wildberries у Самарській області. А 3 серпня українські дрони успішно відвідали Володимирську область з тією ж метою.