Вранці почали з'являтися кадри з Володимирської області Росії, де безпілотники "підкурили" склад маркетплейсу.

Що відомо про атаку на Wildberries у Володимирській області?

Дрони атакують логістичний центр Wildberries, розміщений біля села Хрястове у Собінському районі. Його площа становить 171 900 метрів квадратних.

Wildberries у Хрястове починає горіти / Фото з соцмережі

Цей об'єкт є одним із найбільших логістичних хабів компанії та відіграє ключову роль у розподілі товаропотоку між Московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами європейської Росії.

Безпілотники атакували Wildberries у Хрястове: дивіться відео

Пожежа на складі розгорається: дивіться відео

Логістичний центр вже горить: дивіться відео

Пожежа стає ще сильнішою: дивіться відео

Момент атаки на склад: дивіться відео

Момент прильоту з іншого ракурсу: дивіться відео

Зауважимо, що губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив атаку.

Він повідомив, що у Собінському окрузі дронами атаковано складський комплекс.

Є руйнування, пожежа. Люди евакуйовані. На місці працюють оперативні служби,

– написав чиновник.

Нагадаємо, що 2 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries у Новосемейкіно, що у Саратовській області. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, яка фактично знищили усі склади.

31 липня під ударами БпЛА опинилися склади Wildberries у Зеленодольську та Волгограді.

Журналіст і аналітик-міжнародник Олександр Демченко вважає, що такі удари дедалі сильніше б'ють по російській логістиці, бізнесу та бюджету.

За його словами, атаки на склади, промислові парки та великі логістичні хаби ускладнюють перевезення товарів по Росії. Ситуацію погіршують дефіцит пального та проблеми з вантажними перевезеннями, через що частина товарів не встигає потрапити до покупців.

На думку Демченка, Wildberries є не лише звичайним маркетплейсом. Він стверджує, що компанія пов'язана з людьми з найближчого оточення Володимира Путіна, а її логістичні потужності використовуються не тільки для цивільних, а й для військових потреб.