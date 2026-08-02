У мережі з'явилися приголомшливі кадри наслідків ранкового удару.

Що відбувається у Новосемейкіно після атаки?

Місцеві жителі публікують відео пожежі і діляться своїми враженнями. Кажуть, що усе небо затягнуло димом, "що й сонця не видно". А також плачуться, "коли, мовляв, усе це закінчиться".

Зауважимо, що склад у Новосемейкіно відкрили лише у травні 2025 року. Втім, схоже, сьогодні він достроково завершив роботу.

Пожежа охопила усю територію складу: дивіться відео

Густий чорний дим накрив населений пункт: дивіться відео

Чорна хмара сховала сонце для жителів Новосемейкіно: дивіться відео

Пожежа на складі з іншого ракурсу: дивіться відео

Клуби чорного диму так і валять з місця, де колись був склад Wildberries: дивіться відео

Гігантська хмара "прокрадається" між будинками: дивіться відео

Неймовірне кадри з Новосемейкіно: дивіться відео

Нагадаємо, що командувач СБС Роберт Бровді підтвердив удар по Wildberries у Новосемейкіно.

Цей логістичний комплекс площею 178 600 метрів квадратних є одним із ключових хабів компанії у Поволжі.

Він забезпечує розподіл і доставку товарів для Самарської області та сусідніх регіонів, підтримуючи роботу логістичної мережі Wildberries у центральній частині європейської Росії.