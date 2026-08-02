Успішну атаку підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Як "Мадяр" прокоментував удар по Wildberries?

Бровді у притаманній для себе манері зазначив, що посилок на Уралі та в Сибіру очікувати не варто.

Адже Wildberries у Новосімейкино Самарської області слугував основним логістичним мостом між європейською та азійською частинами Росії.

"Мадяр" також зіронізував над назвою та кольорами бренду компанії. "Хробаки, вас ще не тіпає від фіолетового? Можливо, і варто одненьку ягідку швиденько перефарбувати у жовто-блакитний і йменувати "касса" великими літерами на даху, адже комфортне життя країни-агресорки – це теж супермаркет, каса котрого ще попереду. Призвичаюйтеся, якщо не рішучі демонів власних зносити", – написав командувач СБС.

Довідка. Wildberries (Вайлдберріз) – це великий російський маркетплейс, онлайн-ритейлер та інтернет-магазин. Компанія під виглядом продажу речей займається також постачанням товарів військового призначення. Назва та логотип бренду асоціюються з лісовими ягодами фіолетового кольору – саме на це у своєму дописі звернув увагу "Мадяр".

До того ж, за даними осінтерів, у ніч проти 2 серпня російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів. Основний удар припав на Саратовський НПЗ, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Попередньо, пошкоджено кілька важливих установок підприємства, зокрема для переробки нафти, каталітичного риформінгу та ізомеризації. Їхня зупинка може негативно вплинути на роботу НПЗ і виробництво високооктанового пального.