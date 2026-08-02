Про чергову партію втрат Росії станом на 2 серпня розповіли в Генштабі ЗСУ.

Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?

З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;

танків – 12 231 (+0);

бойових броньованих машин – 25 070 (+10);

артилерійських систем – 47 196 (+69);

РСЗВ – 1 988 (+8);

засобів ППО – 1 529 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 439 291 (+1 788);

крилатих ракет – 5 007 (+2);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);

спеціальної техніки – 4 486 (+2).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що повідомлення про втрати росіянами своїх бійців та дороговартісної техніки надходять щоденно. Так, У ніч проти 30 липня українські розвідники уразили 3 важливі військові цілі окупантів у Криму та на Херсонщині.

Зокрема, під удар потрапили ЗРГК "Панцир-С1", патрульний катер "Сарган" і наземна станція управління БпЛА "Форпост". За оцінкою ГУР, загальна вартість знищених об'єктів перевищує 20 мільйонів доларів.

Окрім цього, Сили оборони атакували склад морських безекіпажних катерів у Криму, 2 стратегічні залізничні мости, підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі, ремонтну базу, склад матеріально-технічних засобів і сховище російських дронів.