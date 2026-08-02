Про чергову партію втрат Росії станом на 2 серпня розповіли в Генштабі ЗСУ.
Скільки російських окупантів ліквідовано з початку війни?
З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;
- танків – 12 231 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 070 (+10);
- артилерійських систем – 47 196 (+69);
- РСЗВ – 1 988 (+8);
- засобів ППО – 1 529 (+2);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 439 291 (+1 788);
- крилатих ракет – 5 007 (+2);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456);
- спеціальної техніки – 4 486 (+2).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що повідомлення про втрати росіянами своїх бійців та дороговартісної техніки надходять щоденно. Так, У ніч проти 30 липня українські розвідники уразили 3 важливі військові цілі окупантів у Криму та на Херсонщині.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Зокрема, під удар потрапили ЗРГК "Панцир-С1", патрульний катер "Сарган" і наземна станція управління БпЛА "Форпост". За оцінкою ГУР, загальна вартість знищених об'єктів перевищує 20 мільйонів доларів.
Окрім цього, Сили оборони атакували склад морських безекіпажних катерів у Криму, 2 стратегічні залізничні мости, підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі, ремонтну базу, склад матеріально-технічних засобів і сховище російських дронів.