О очередной партии потерь России по состоянию на 2 августа сообщили в Генштабе ВСУ.
Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?
С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 449 120 (+1 500) человек;
- танков – 12 231 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 070 (+10);
- артиллерийских систем – 47 196 (+69);
- РСЗО – 1 988 (+8);
- средств ПВО – 1 529 (+2);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 108 (+11);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 439 291 (+1 788);
- крылатых ракет – 5 007 (+2);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 128 953 (+456);
- специальной техники – 4 486 (+2).
Потери врага / Инфографика Генштаба
Отметим, что сообщения о потерях россиянами своих бойцов и дорогостоящей техники поступают ежедневно. Так, в ночь на 30 июля украинские разведчики поразили 3 важные военные цели оккупантов в Крыму и в Херсонской области.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В частности, под удар попали ЗРГК "Панцирь-С1", патрульный катер "Сарган" и наземная станция управления БПЛА "Форпост". По оценке ГУР, общая стоимость уничтоженных объектов превышает 20 миллионов долларов.
Кроме того, Силы обороны провели атаку на склад морских беспилотных катеров в Крыму, два стратегических железнодорожных моста, подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота России в Севастополе, ремонтную базу, склад материально-технических средств и хранилище российских дронов.