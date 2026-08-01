Про це розповіли в ГУР.

Які об'єкти росіян вдалося знищити?

За даними ГУР, на тимчасово окупованій частині Херсонської області було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також українські розвідники атакували патрульний катер проєкту 1100М "Сарґан", який перебував у Керчі на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Ще однією ціллю стала наземна станція управління безпілотними літальними апаратами "Форпост", розташована в Євпаторії.

У ГУР зазначили, що орієнтовна вартість комплексу "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів, а патрульного катера "Сарган" – близько 6 мільйонів доларів. Загальні втрати російської армії внаслідок цієї операції оцінюються у понад 20 мільйонів доларів. У розвідці наголосили, що боротьба проти російських окупаційних військ триває.

Нові ураження українських розвідників: дивіться відео

Раніше, українські розвідники в ніч на 27 липня знищили в окупованому Криму російський береговий комплекс радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Удар завдали поблизу мису Фіолент, де окупанти використовували систему для радіорозвідки, перехоплення сигналів і придушення зв'язку. За даними ГУР, комплекс є одним із найцінніших засобів РЕБ у російській армії та має дальність дії до 5 тисяч кілометрів. Його знищення суттєво послаблює можливості окупантів із контролю радіоефіру та глушіння зв'язку.

Нагадаємо, Українські Сили оборони в ніч на 1 серпня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів Росії. Зокрема, було уражено склад морських безекіпажних катерів у Криму, два стратегічні залізничні мости – "Сиваш" біля Чонгара та міст у районі Владиславівки, які окупанти використовують для перекидання військ і техніки.

Також під удар потрапили підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі, ремонтно-відновлювальна база в Криму, склад матеріально-технічних засобів на Херсонщині та склад російських безпілотників поблизу Токмака на Запоріжжі.