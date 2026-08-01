Про це повідомили в офіційному телеграмі Генерального штабу ЗСУ.

Що змогли знищити українські захисники?

Українські Сили оборони завдали удару по складу морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в тимчасово окупованому Криму. Його загарбники використовували для підготовки та обслуговування своїх плавзасобів перед бойовими виходами в Чорне море.

Крім того, під влучний приціл українських воїнів потрапили два стратегічно важливі залізничні мости: "Сиваш" у районі Чонгара, що з'єднує окуповані території Херсонщини з півостровом, та міст у районі Владиславівки. Обидві конструкції відіграють критичну роль у військовій логістиці ворога, адже через них росіяни безперервно перекидали особовий склад, важку техніку та боєприпаси.

Серйозних втрат противник зазнав і в Севастополі, де було уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Також підрозділи Сил оборони успішно атакували ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів біля Подового на Херсонщині та склад безпілотників росіян поблизу Токмака Запорізької області.